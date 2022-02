Inter-Roma, Sanchez per riscattare l’ingresso nel derby

L’Inter ha perso malamente il derby contro il Milan. Non c’è tempo però per pensare a questo perché domani c’è già la sfida di Coppa Italia alla Roma. Dovrebbe tornare titolare Alexis Sanchez (vedi articolo) e quindi un’occasione fondamentale per il Nino Maravilla per riscattarsi.

ERRORE – L’Inter ha bisogno di resettare e ripartire (vedi articolo). La sconfitta con il Milan brucia ma non può essere ancora ricordata in quanto domani c’è l’impegno contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida da dentro-fuori in cui sarà molto probabilmente protagonista Alexis Sanchez pronto a tornare dal 1′ minuto. Il cileno non è entrato bene contro il Milan perdendo il pallone sanguinoso in occasione dell’1-1. Dunque questa chance è fondamentale per scacciare subito le critiche e provare come ancora il numero 7 nerazzurro sia una pedina fondamentale in questo scacchiere. Chi al fianco di Sanchez però? Visto che Lautaro Martinez ha giocato dal 1′ contro il Milan e ha giocato due partite con l’Argentina, potrebbe partire Edin Dzeko. Vedremo. Ciò che è certo è che Sanchez ha la chance di riscattarsi subito.