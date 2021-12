Bastoni festeggia dopo Inter-Torino: «Tre punti da mettere sotto l’albero!»

Bastoni soddisfatto per la vittoria sul Torino che chiude il girone d’andata dell’Inter. Il difensore, sui propri social, commenta i tre punti contro i granata di Juric.

NATALE – Altra grande prestazione per Alessandro Bastoni, che contro il Torino è anche andato vicino a firmare la sua prima rete stagionale (vedi articolo). L’Inter ha ottenuto i tre punti contro la squadra di Ivan Juric, avversario ostico e ben messo in campo che ha offerto un’ottima prova a San Siro (vedi articolo). I nerazzurri di Simone Inzaghi chiudono così un girone d’andata di assoluto livello comodamente in vetta alla classifica. Il difensore classe 1999, sul proprio profilo Instagram, ha postato la foto di un duello con il centravanti granata Antonio Sanabria e ha commentato: “Tre punti da mettere sotto l’albero. L’andata la chiudiamo in bellezza”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni