Bastoni, crescita esponenziale in maglia Inter. Ora manca l’ultimo step

Bastoni continua a crescere di partita in partita da quando è arrivato all’Inter. Miglioramenti continui sia in fase difensiva che in quella offensiva, con un piccolo tassello mancante: i gol.

DA UNA PORTA ALL’ALTRA – Alessandro Bastoni, dal suo arrivo all’Inter nel 2019/20 dopo la stagione in prestito al Parma, ha iniziato un percorso di crescita che l’ha portato a essere uno degli inamovibili prima nell’undici titolare di Antonio Conte e ora in quello di Simone Inzaghi. I giovani difensori di talento si contano ormai sulle dita di una mano e l’Inter ha in casa un vero e proprio gioiello. Il classe 1999 completa un pacchetto arretrato formidabile con Milan Skriniar a destra e Stefan de Vrij al centro. Non solo, di partita in partita Bastoni sta prendendo sempre più confidenza con la fase offensiva, grazie a una tecnica rara per un centrale difensivo. A voler cercare il pelo nell’uovo, al numero novantacinque manca ancora un piccolo step: il gol.

Bastoni e il fiuto del gol

MARCATORE – Sono tre le reti messe a segno da Bastoni nella sua carriera di club, una con la maglia del Parma e due con quella dell’Inter, tutte nella sua prima stagione in nerazzurro. La prima nel pareggio per 1-1 contro il Lecce in trasferta, la seconda proprio contro il Parma nel più classico dei gol dell’ex. Nella seconda annata all’Inter, quella dello scudetto, e in questa Bastoni non ha più trovato la via della rete. Un difensore non va di certo giudicato dal numero di gol che mette a segno, questo è vero, però da uno con la sua capacità tecnica e col suo colpo di testa, è lecito aspettarsi maggiore pericolosità anche nell’area avversaria. Per avere un metro di paragone, basta prendere i suoi due compagni di reparto: de Vrij ha già realizzato un gol stagionale, Skriniar addirittura tre. L’assist per il gol di Denzel Dumfries a Roma dimostra che il piede c’è. Ora manca solo la cattiveria sotto porta, quella scintilla che porterebbe Bastoni di diritto tra i giocatori più quotati del panorama europeo.