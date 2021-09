Bastoni carica l’Inter dopo la rimonta: «Mai mollare di un centimetro!»

Bastoni è stato uno dei protagonisti nella rimonta dell’Inter contro la Fiorentina. Su Instagram, il difensore nerazzurro ha espresso tutta la sua gioia per questa grande prestazione.

AMALA – Dopo un primo tempo complicatissimo contro un’ottima Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi è emersa sulla lunga distanza trovando i tre gol che le hanno permesso di ribaltare il risultato e portare a casa i tre punti (vedi articolo). Tra i protagonisti del match, come spesso accade, c’è anche Alessandro Bastoni. Su Instagram, il giovane difensore ha caricato l’ambiente con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: “Mai mollare di un centimetro! Amala”. Parole accompagnate dalla foto in cui esulta al termine del match. Altra grande prestazione dell’Inter e dimostrazione assoluta di forza. Una squadra che, come sottolinea lo stesso Bastoni, non arretra neanche davanti alle difficoltà.