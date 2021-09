Prima Pagina IN Edicola: l’Inter fa valere la sua legge! Fiorentina travolta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La legge dell’Inter. La Fiorentina domina i primi 45′, poi subisce la rimonta dei nerazzurri. Ribaltone a Firenze (1-3), Inzaghi torna in vetta alla classifica. Viola travolta dopo il vantaggio siglato da Sottil: per i campioni in gol Darmian, Dzeko e Perisic. Rosso a Gonzalez.

TUTTOSPORT

Inter prima di forza. Ribaltata la Viola con Darmian, Dzeko e Perisic.