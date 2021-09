Biraghi: «Dispiace fare questo tipo di gioco con i campioni e perdere 1-3»

Biraghi, capitano della Fiorentina ed ex dell’Inter, ha commentato la partita di stasera ai canali ufficiali della società viola. Ecco come il terzino sinistro si è espresso sull’1-3 nel turno infrasettimanale.

RAMMARICO VIOLA – A Cristiano Biraghi non va giù la ripresa di Fiorentina-Inter: «Tutto fa esperienza. Questo ci serve per capire che le partite, soprattutto contro queste grandi squadre, quando hai le occasioni le devi sfruttare sennò si possono complicare. C’è capitato in altre partite che potevamo chiuderla, non siamo stati capaci e non abbiamo pagato. Stavolta sì, perché l’Inter è una grande squadra ed è Campione d’Italia, però è normale che ci sia rammarico. Tutti abbiamo capito che queste partite o le chiudi o si mettono in una cattiva squadra, poi domani ne parleremo. Dispiace perché andare in vantaggio contro i Campioni d’Italia, proporre questo tipo di gioco e perdere 1-3 fa male. Analizzeremo gli errori, però bisogna portarci i lati positivi di questa partita. Abbiamo dato continuità al gioco e alla prestazione e questo è importante, poi analizzeremo gli errori. I tifosi? Dobbiamo ringraziarli. Ci dispiace ancora che purtroppo non possono venire tutti, sennò per noi era ancora meglio. Lo stadio qui a Firenze è il dodicesimo uomo in campo quando c’è gente: li ringrazio a nome di tutta la squadra. Da domani penseremo all’Udinese».