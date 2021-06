Vidal futuro lontano dall’Inter? Copa America possibile assist ai nerazzurri

Arturo Vidal potrebbe salutare l’Inter. Il cileno però, dopo una stagione segnata da infortuni e da prestazioni altalenanti, è difficile da piazzare. La Copa America possibile assist

ASPETTATIVE – Arturo Vidal è arrivato all’Inter, nella scorsa estate, dopo una trattativa estenuante. Voluto fortemente da Conte il cileno, però, non ha rispettato a pieno le aspettative. Adesso la dirigenza nerazzurra si interroga sul futuro del cileno: Vidal, infatti, ha uno degli stipendi più pesanti all’interno della rosa nerazzurra (circa 7 milioni netti, ndr) e, in un periodo segnato dall’austerity, è lecito pensare ad una possibile cessione del cileno, che certamente non è un intoccabile della rosa. La Copa America, in tal senso, potrebbe essere d’aiuto.

FUTURO – L’ingaggio pesante, una condizione fisica che sembra ormai precaria e l’età non depongono certo a favore di una potenziale cessione di Vidal. Ad oggi, né all’Inter né al giocatore sono state recapitate offerte interessanti. Proprio la Copa America, competizione a cui Vidal partecipa con il CIle, potrebbe sbloccare la situazione. Se il centrocampista dovesse disputare un torneo di alto livello potrebbe certamente alzare le sue quotazioni. Sia per quello che riguarda una potenziale cessione, sia, perché no, per rimanere all’Inter e provare a zittire i detrattori.