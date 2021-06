La Copa América è iniziata stanotte, ancora senza giocatori dell’Inter che però saranno protagonisti nella prossima (vedi articolo). C’è però un ex che si mette subito in mostra: Gabigol, a segno di petto per chiudere il 3-0 del Brasile padrone di casa sul Venezuela nella partita inaugurale.

GRUPPO A

Brasile-Venezuela 3-0 23′ Marquinhos, 64′ rig. Neymar, 89′ Gabigol

Colombia-Ecuador 1-0 42′ Cardona

CLASSIFICA: Brasile 3, Colombia 3, Ecuador 0, Perù 0, Venezuela 0 (Perù una partita in meno)

COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – LE PROSSIME PARTITE



Argentina-Cile lunedì 14 giugno ore 23.00 (Rio de Janeiro, Nilton Santos) Gruppo B

Paraguay-Bolivia martedì 15 giugno ore 02.00 (Goiania) Gruppo B