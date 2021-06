Santos Borré in scadenza, l’Inter ci lavora come quarta punta – TS

Sulle colonne di “TuttoSport” oggi in edicola viene fatto, ancora una volta, il nome del giovane Rafael Santos Borré, attaccante del River Plate in scadenza. Su di lui però non ci sarebbe solo l’Inter.

IN SCADENZA – L’Inter lavora per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una quarta punta. Secondo “TuttoSport” il nome di Rafael Santos Borré resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra. Il calciatore colombiano ha caratteristiche simili a quelle di Lautaro Martinez, capace di giocare sia da centravanti che come seconda punta, viste le sue qualità. In scadenza con il River Plate, in passato ha già fatto esperienza in Europa con la maglia dell’Atletico Madrid, giocando però in prestito al Villareal. Ancora acerbo, si trasferisce al River Plate dove realizza 55 reti e 20 assist in 149 match. In Serie A lo segue anche la Lazio, ma attenzione anche a Manchester United e Feyenoord.

Fonte: TuttoSport

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.