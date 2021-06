De Vrij leader della difesa dell’Olanda, regge contro l’Ucraina

Cambia la squadra attorno, ma de Vrij si dimostra sempre un leader difensivo di livello assoluto. Questa la sua partita in Olanda-Ucraina.

PARTITA COMPLICATA – L’Olanda ha vissuto una partita d’esordio più complicata del previsto. E pure di quello che sembrava dopo circa 70 minuti di gioco, quando appunto sembrava avere totalmente in mano l’andamento del match contro l’Ucraina. Sopra 2-0 e con una valanga di altre occasioni create a fronte di zero rischi. Poi in cinque minuti tutto è cambiato e gli uomini di de Boer hanno dovuto riacciuffare il risultato nel finale. A comandare la difesa oranje c’era de Vrij, che ha giocato da leader non solo del reparto, ma di tutta la squadra.

DIFENSORE E REGISTA – Il numero 6 ha giocato in quello che ormai è il suo ruolo preferito, centrale nella difesa a tre. Questa è la grafica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In totale sono 90, dato battuto solo dai 113 di de Jong. I passaggi sono 81. De Vrij come di consueto è stato il motore della prima impostazione, e si è proposto ben oltre la sua area difensiva e anche la sua trequarti. Il difensore dell’Inter è stato fondamentale per tenere alto il baricentro della squadra, coordinando i suoi compagni di reparto. In primis il giovanissimo Timber, classe 2001 arrivato quest’anno alla prima squadea dell’Ajax. Da vero leader, come i tifosi nerazzurri sono ormai abituati a vedere.