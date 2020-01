Vidal, niente muro contro muro. In campo a Barcellona: le ultime – Sky

Arturo Vidal è il primo obiettivo dell’Inter per il centrocampo (QUI le ultime sulla trattativa). Il centrocampista cileno è quindi tornato a Barcellona dopo le vacanze. Ecco le ultime secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”

IN CAMPO – Tutto regolare per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, grande obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte, è infatti regolarmente in campo per allenarsi con il Barcellona. Il cileno quindi al momento non punta al muro contro muro con il club catalano dopo la denuncia sul mancato pagamento dei bonus della scorsa stagione. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime ore sul suo futuro.

https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1212772615338840065