FOTO – Lukaku-Lautaro Martinez, legame forte: regalo di famiglia al belga

Lukaku e Lautaro Martinez sono molto legati sia in campo che fuori. Il Toro, direttamente dall’Argentina, ha portato un regalo speciale al suo partner d’attacco all’Inter che certifica per l’ennesima volta il grande legame tra i due

FAMIGLIA – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono molto legati sia in campo che fuori. Il belga e l’argentino hanno instaurato un rapporto speciale che traspare in ogni giocata e gol realizzato per l’Inter. Lautaro, al ritorno dall’Argentina dove ha trascorso le festività natalizie, ha portato un regalo speciale al suo partner d’attacco: la maglietta di suo fratello, Jano Martinez, che gioca a basket con il Villa Mitre. Lukaku su Instagram mostra orgoglioso la maglia e scrive: “La famiglia, sempre”.