Vidal rientra a Barcellona, settimana decisiva per il futuro: Inter attenta

Maks Cárdenas, giornalista di ESPN e Fox Sports, ha pubblicato in esclusiva la foto dal rientro a Barcellona dalle vacanze di Arturo Vidal, che si è diretto subito ad allenarsi. Settimana decisiva per il suo futuro, con l’Inter sempre alla finestra.

FUTURO IN BILICO – Continua il pressing dell’Inter sul Barcellona per Arturo Vidal, il centrocampista chiesto da Antonio Conte per rinforzare la sua Inter. Il centrocampista cileno, in rottura con il club anche a causa di un contenzioso sui bonus non pagati, è rientrato quest’oggi in Cataluña dopo le vacanze del periodo natalizio. Come riporta il giornalista Maks Cárdenas, il giocatore dopo il suo arrivo si è diretto subito al campo di allenamento, mentre questa settimana si deciderà il suo futuro e un eventuale arrivo a Milano.