Tonali-Inter, pronta offerta irrinunciabile! Vendetta Juventus: ecco i tempi

Tonali potrebbe presto diventare uno dei principali obiettivi dell’Inter sul mercato. Come riporta “Brescia Oggi”, i nerazzurri hanno in programma un’offerta irrinunciabile per il Brescia, in grado di annientare la concorrenza della Juventus. Di seguito i dettagli e i possibili tempi della trattativa

UN TALENTO A TESTA – Secondo gli ultimi rumors, l’Inter potrebbe presto accelerare per Sandro Tonali. Il regista piace da tempo a Marotta, pronto a presentare un’offerta difficilmente rifiutabile per il Brescia. I nerazzurri sono pronti, quindi, a vendicarsi della Juventus che, invece, ha virato con forza su Kulusevski e chiuso l’affare. L’idea dell’Inter è chiudere per Tonali già a gennaio e lasciare il calciatore in prestito al Brescia. Arriverebbe a Milano a partire da giugno.