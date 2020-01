Barzaghi: “Vidal o Eriksen, idee ambiziose per l’Inter: una prioritÃ ”

Barzaghi: “Vidal o Eriksen, idee ambiziose per l’Inter: una priorità”

Il mercato dell’Inter è diviso tra i nomi di Arturo Vidal ed Eriksen. Il punto di Matteo Barzaghi sulle mosse dei nerazzurri per Sky Sport

VIDAL PRIORITARIO – Arturo Vidal è la priorità dell’Inter e di Antonio Conte: «Eriksen o Vidal, comunque la si giri è un’idea ambiziosa. Partiamo da Vidal, è la trattativa calda, prioritaria per gennaio per rinforzare la squadra. Bisogna far leva sulla volontà del giocatore di essere centrale in un progetto, questa è la carta in mano all’Inter. Con Valverde non è centrale, può esserlo con Conte. Oggi Vidal torna ad allenarsi a Barcellona in attesa di sviluppi».

IL SOGNO ERIKSEN – Eriksen resta un’idea calda per gennaio o giugno: «Eriksen è un’alternativa. In queste stagioni ha numeri importanti, quest’anno ha fatto solo due gol ma la situazione è in evoluzione a causa del mancato rinnovo del contratto. Il Tottenham sta valutando di cederlo adesso per monetizzare senza perderlo a zero in giugno, l’Inter lo vorrebbe così, ma a giugno ci sarà una concorrenza notevole. I top club europei lo stanno guardando, forse a gennaio sarebbe più semplice, ma l’Inter ora come priorità ha il nome di Vidal: questo è il desiderio di Conte e della società».