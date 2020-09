Vidal-Inter, si chiude nel weekend? Importante indizio dal Barcellona

Arturo Vidal sarebbe sempre più vicino all’Inter, sarebbe davvero questione di giorni: ora spunta anche un’importante indizio dal Barcellona

INDISCREZIONE – Inter sempre più vicina per Arturo Vidal. Infatti, secondo Marks Cardenas di ESPN, il nome del centrocampista cileno, ciao come quello del compagno di squadra Luis Suarez (nel mirino della Juventus), non sarà incluso nella lista dei convocati per la partita amichevole che giocherà il Barcellona contro Gimnastic de Tarragona nella giornata di oggi alle ore 19. Sempre stando a Cardenas, le operazioni di mercato che coinvolgono entrambi i sudamericani potrebbero essere concluse questo fine settimana.