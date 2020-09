Depay scaccia Lautaro Martinez, dal Barcellona le stesse idee date all’Inter

Depay è il nome che il Barcellona avrebbe scelto per rimpiazzare Lautaro Martinez come prima scelta per l’attacco. Secondo il Mundo Deportivo i catalani hanno scelto di andare dal Lione con le stesse idee fatte con l’Inter.

ANCORA UNO SCAMBIO – Per Memphis Depay il Barcellona non sembra avere tutta la liquidità possibile. Questo nonostante l’attaccante olandese, ieri in campo nello 0-0 fra Bordeaux e Lione di Ligue 1, valga molto meno di Lautaro Martinez. Trenta milioni di euro la cifra richiesta dal club francese, per un motivo: è in scadenza di contratto al 30 giugno 2021. Nonostante ciò il Barcellona non sembra intenzionato a pagare l’intera cifra, e questo dovrebbe far capire quanto eventuali nuovi assalti per il numero 10 dell’Inter possano essere poco consistenti a livello economico. I catalani, secondo il Mundo Deportivo, per Depay vorrebbero inserire nella trattativa il difensore Emerson Royal, terzino destro brasiliano nella scorsa stagione al Real Betis. Si tratta di uno degli infiniti nomi proposti come scambio all’Inter per Lautaro Martinez, tutti senza esito. Ennesimo segnale di come, per il Toro, offerte irrinunciabili non ne arriveranno in questa sessione di mercato. Dovesse esserci l’accordo per Depay al Barcellona i nerazzurri sarebbero definitivamente tranquilli.

Fonte: Mundo Deportivo – Gabriel Sans