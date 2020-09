Costacurta: “Inter, percorso straordinario ma c’è un’incognita”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Intervenuto in collegamento con “Sky Sport”, Alessandro ‘Billy‘ Costacurta ha parlato anche dell’Inter e della sua possibile incognita

JUVENTUS – Alessandro ‘Billy‘ Costacurta è partito dal discorso Juventus che considera ancora la squadra più forte del campionato di Serie A, nonostante il cambio di allenatore, visto anche il fatto che aiuterà Andrea Pirlo.

INTER – Quanto alla formazione nerazzurra, Costacurta dichiara che il suo è un «percorso straordinario. Ma – si domanda – come sarà il rapporto tra allenatore (Antonio Conte, ndr) e società? Questa per me è un’incognita». ‘Billy‘ poi avverte. «Attenzione all’Atalanta per il campionato».