Vidal, Barcellona ottimista: cessione all’Inter solo in un caso – Sport

Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Sport, il Barcellona non ha alcuna intenzione di cedere Arturo Vidal all’Inter, salvo clamorose offerte. Il club blaugrana è ottimista sul fatto che il cileno accetti il suo ruolo in squadra.

INTOCCABILE – Arturo Vidal non si muoverà dal Barcellona a gennaio. Questa è l’intenzione del club catalano e del tecnico Ernesto Valverde. Quest’ultimo ha già parlato con il centrocampista cileno, garantendogli un maggiore minutaggio per mantenerlo in squadra. Almeno fino alla prossima estate, quando il giocatore entrerà nell’ultimo anno di contratto. Giocatore e club sono ben consapevoli che il pressing dell’Inter è forte, tanto che è arrivata anche un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri, che è stata però rispedita al mittente dai blaugrana che hanno definito incedibile il cileno.

FIDUCIA – In casa Barcellona sono sicuri che Vidal accetterà il suo ruolo e resterà in squadra fino alla prossima estate. Anche se non è considerato un titolare e il suo carattere lo ha portato allo scontro con la società, ci sono vari fattori che giocano a favore della sua permanenza: ha un ottimo rapporto con i compagni di squadra, specialmente con i ‘senatori’. Inoltre ha un rapporto speciale con i tifosi che mostrano sempre il loro apprezzamento per il suo impegno in ogni partita. La cessione di Carles Aleñá gli permetterà inoltre di avere più spazio nella seconda parte di stagione.

OFFERTA IRRINUNCIABILE – L’unico scenario in cui il club blaugrana si possa privare di Vidal è un’offerta irrinunciabile, o che sia proprio il giocatore a voler rompere con la società e a chiedere formalmente di essere ceduto a gennaio. Improbabile, visto che la sua causa riguardo ai bonus non pagati è stata archiviata e che dopo la buona partita giocata sabato ha dimostrato di essere un giocatore importante per lo scacchiere del Barcellona.