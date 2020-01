Napoli-Inter: le probabili formazioni della 18Âª giornata in Serie A

Napoli-Inter: le probabili formazioni della 18ª giornata in...

Napoli-Inter: le probabili formazioni della 18ª giornata in Serie A

Napoli-Inter è il posticipo di questo lunedì di Epifania, prima partita nerazzurra del 2020. In attesa di conoscere quella dell’Inter, ieri è stata diramata la lista dei ventuno convocati del Napoli. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20.45 si affronteranno presso lo Stadio “San Paolo” di Napoli per la partita della diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Gattuso e Conte per Napoli-Inter

QUI NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne (C).

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis; 23 Hysaj, 62 Tonelli; 12 Elmas, 70 Gaetano; 9 Llorente, 11 Lozano, 34 Younes, 98 Leandrinho.

Allenatore: G. Gattuso

Diffidati: Mario Rui ed Elmas.

Squalificati: –

Indisponibili: 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 14 Mertens, 18 Ciciretti.

QUI INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 8 Vecino, 18 Asamoah, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 23 Barella; 7 Sanchez, 16 Politano, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: Bastoni, Skriniar, Barella (e D’Ambrosio).

Squalificati: –

Indisponibile: 33 D’Ambrosio.

