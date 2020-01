Doveri arbitro di Napoli-Inter: c’era anche nell’ultimo dei precedenti

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Napoli-Inter, partita della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la diciassettesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 31 ottobre 2012 in un turno infrasettimanale di Serie A contro la Sampdoria, una gara vinta in rimonta per 3-2 con un calcio di rigore trasformato da Diego Milito. Per rivedere un successo con lui si è poi dovuto attendere fino tre anni fa, l’8 gennaio 2017 con un 1-2 sull’Udinese, con diversi incroci abbastanza contestati soprattutto da Roberto Mancini. Il bilancio complessivo è leggermente negativo: cinque vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte.

DI NUOVO – Napoli-Inter con Doveri è un replay dell’ultimo precedente. C’era lui lo scorso 19 maggio, nella vittoria per 4-1 del Napoli con un rigore (ininfluente) trasformato da Mauro Icardi, l’ultimo gol nerazzurro dell’ex capitano. In stagione ha diretto l’Inter nel derby contro il Milan vinto 0-2 il 21 settembre, convalidando al VAR il vantaggio di Marcelo Brozovic dopo un fuorigioco inesistente segnalato dall’assistente. L’ultimo successo lontano dal Meazza con Doveri è stato proprio in Campania: 1-2 sul Benevento l’1 ottobre 2017.