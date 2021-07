Vanheusden allo Spezia? No, cambia destinazione! Accordo in arrivo – Sky

Vanheusden sembrava poter andare allo Spezia (vedi articolo), ma non sarà così: cambia la destinazione. Gianluca Di Marzio, nella trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, parla di questa trattativa in chiusura con l’Inter.

TOCCATA E FUGA – L’Inter sta riprendendo Zinho Vanheusden, ma il classe 2000 belga non rimarrà in nerazzurro. Gianluca Di Marzio ha una notizia fresca di pochi istanti fa: «Il Genoa sta chiudendo per Vanheusden, difensore belga. Il Genoa, pochi minuti fa, ha superato la concorrenza dello Spezia che pensava di averlo preso. Sta per assicurarsi un altro giovane di valore». Da capire le modalità dell’operazione, annunciata come in dirittura d’arrivo.