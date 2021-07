Vanheusden torna all’Inter per ripartire: tre club di Serie A in fila, uno in vantaggio

Vanheusden sarà solo di passaggio a Milano, probabilmente senza nemmeno far visita ad Appiano Gentile. Come riportato sul sito di Gianluca di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, il difensore belga in questa stagione giocherà in prestito in Serie A

PRESTITO IN SERIE A – L’Inter non ha ancora “ufficializzato” il suo riacquisto dallo Standard Liegi, ma Zinho Vanheusden è – di nuovo – virtualmente nerazzurro. Ancora per poco, però. Il classe ’99 belga rientra a Milano per ripartire immediatamente. Ma stavolta resterà in Italia, affrontando l’Inter come avversaria in Serie A. Su Vanheusden c’è il forte interesse dello Spezia, che ha appena annunciato il nuovo allenatore: Thiago Motta (vedi comunicato). Lo Spezia è favorito rispetto a Bologna e Genoa (anche se non possono escludersi altre pretendenti, ndr). Il futuro prossimo di Vanheusden non sarà nerazzurro, non a caso Simone Inzaghi non l’ha convocato per il ritiro dell’Inter (vedi lista). Il difensore belga ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo partita dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera. Lo Spezia riuscirà a spuntarla per Vanheusden?

Fonte: GianlucaDiMarzio.com