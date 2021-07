Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen, grato sia ancora qui. Non scontato»

Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato all’indomani dell’uscita dei suoi in semifinale agli Europei. Molto commosso quando è tornato sul malore di Eriksen.

COMMOZIONE – Kasper Hjulmand non è riuscito a trattenere le lacrime nella sua conferenza stampa di fine Europei. Il commissario tecnico della Danimarca, come ovvio, ha un pensiero per Christian Eriksen dopo quanto successo: «C’è una cosa per cui sono molto grato, ed è che Christian sia ancora qui. Anche ricevendo le cure che ha avuto in campo non era scontato, che ci sia è una grande cosa. La più importante di tutte è questa. Voglio dire grazie a questo gruppo: hanno lottato tutti, vogliamo continuare in questo modo».

Fonte: TV2