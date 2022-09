Udinese-Inter, Gagliardini favorito dal 1′. Gli exit poll tra Acerbi e de Vrij!

Manca sempre meno a Udinese-Inter. Inzaghi sta ragionando sulle ultime scelte in vista della trasferta della Dacia Arena. Gagliardini come erede di Calhanoglu. In difesa è bagarre

LE ULTIME − Inzaghi sembra aver scelto: Roberto Gagliardini titolare in Udinese-Inter. Sarà il centrocampista italiano a prendere le redini dell’infortunato Hakan Calhanoglu. Niente da fare per Henrikh Mkhitaryan, sceso in campo titolare martedì pomeriggio contro il Viktoria Plzen. Secondo Sport Mediaset, in difesa, invece, è bagarre tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L’olandese è pronto a riprendersi la maglia dal primo minuto. Dopo la panchina di Plzen, Inzaghi ridà la maglia al titolare del ruolo.