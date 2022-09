Juric: «Con l’Inter sofferto ultimi 15′, oggi pensavo di non prendere gol»

Juric analizza le due sconfitte al fotofinish contro Inter e Sassuolo, entrambe arrivate proprio nel finale di gara per opera di Brozovic e Alvarez. Le sue considerazioni

GOL AL FOTOFINISH − Su Dazn, Juric ha risposto così al gol preso dal Torino contro il Sassuolo nel finale di gara proprio come sette giorni fa: «Connessione tra il gol nel finale contro l’Inter e quello col Sassuolo? Oggi non mi sembrava proprio il caso di prendere gol, con l’Inter abbiamo sofferto gli ultimi 10/15′. Lì contro certe squadre hai bisogno forse di giocatori diversi che sappiano tenere palla negli ultimi minuti, giocatori di spessore in certe situazioni. Non so se ci siano connessioni».