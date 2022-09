Aiwu: «Inter-Cremonese, certi giocatori li vedevo in TV. San Siro speciale»

Emanuel Aiwu, difensore della Cremonese alla prima esperienza in Serie A, si è espresso ai microfoni di LaOlaTv ripercorrendo la gara tra Inter e Cremonese a San Siro

SOGNO − Aiwu parla anche della sua prima gara a San Siro: «Ad essere onesti, è diverso. Questi sono gli stadi che ho sempre sognato. Prima di allora, li avevo visto solo sulla Playstation. Il fatto che ora possa presentarmi su un palcoscenico così grande è qualcosa di molto speciale. Avversario Dzeko in Inter-Cremonese? Prima della partita pensi: questi sono grandi giocatori che guardavo in TV quando ero un ragazzino. Do sempre il massimo e cerco di aiutare la squadra con le mie prestazioni».