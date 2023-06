Trubin il salva… Handanovic! Inter, il post Onana parla ucraino − TS

Trubin è l’indiziato per prendere il posto di André Onana, finito in orbita Manchester United. E l’Inter dovrebbe anche rinnovare Samir Handanovic

PROPEDEUTICO − L’eventuale arrivo di Anatolij Trubin dovrebbe anche confermare la permanenza di Samir Handanovic all’Inter almeno per un altro anno. Il portiere ucraino è stato designato come erede di André Onana, vicino al Manchester United del suo ex tecnico ten Hag. Il 21 enne dello Shakhtar Donetsk è in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovare il contratto. Gli ucraini hanno già rifiutato 6 milioni dall’Udinese, ma con qualcosina in più l’affare andrà in porto. Con Trubin resta anche appunto Handanovic, che farà da chioccia al giovane portiere proprio come fatto con Onana quest’anno. Il nazionale ucraino piace a Marotta per l’altezza (quasi due metri) che a Zhang per il prezzo del cartellino. Quanto a Onana, l’Inter chiede almeno 50 milioni di euro. Soldi che poi saranno reinvestiti anche per Lukaku.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino