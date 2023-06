Brozovic fa Modric, l’Inter punta il Barcellona! Rischio Frattesi − TS

Brozovic non vuole andare in Arabia Saudita, ma proseguire in Europa proprio come il compagno di nazionale Modric. Barcellona sullo sfondo e l’Inter cambia rotta. Si allungano i tempi per Frattesi

LA SITUAZIONE − Giravolta di Marcelo Brozovic, che dopo il no all’Al-Nassr vuole il Barcellona. Il croato ha deciso di non accettare la proposta da quasi 20 milioni per tre anni degli arabi. La situazione potrebbe nuovamente cambiare solo con un biennale da 30. Ma il regista adesso vede Barcellona come sua prossima meta. Praticamente sta seguendo il leitmotiv del compagno in nazionale Luka Modric, che ha deciso di astenersi dai soldi arabi per proseguire ad alti livelli col Real Madrid e farsi trovare bello preparato per l’Europeo del 2024. L’Inter dunque dovrà virare sui catalani, che potrebbero raggiungere almeno i 20 milioni solamente cedendo Kessié in Medio Oriente. Intanto, i tempi per Davide Frattesi si allungano dando maggior vantaggio di inserimento alle altre, in particolare alla Roma. Domani Marotta parlerà con Carnevali al gala d’apertura del calciomercato a Rimini. L’AD del Sassuolo ha posto come data limite il 10 luglio, ma questa potrebbe spostarsi anche perché a Frattesi saranno concessi più giorni di riposo.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino