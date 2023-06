Soldato Azpilicueta, leader e super professionista alla Zanetti − TS

L’Inter ha trovato il suo nuovo highlander: Cesar Azpilicueta. Lo spagnolo, che presto si libererà dal Chelsea, è un vincente seriale con una personalità e un carisma alla Zanetti

ESEMPIO − Pochi giorni e anche Azpilicueta sarà un giocatore dell’Inter. Lo spagnolo sta trovando un accordo col Chelsea per liberarsi con un anno di anticipo (scadenza 2024) e poter firmare con la Beneamata un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. L’Inter è pronta ad abbracciare il suo nuovo soldato ultratrentenne a parametro zero dopo Darmian, Acerbi, Mkhitaryan e Dzeko. Azpilicueta è un vero e proprio highlander, un professionista serio ed esemplare. Nonché un leader e vincente seriale. Praticamente un Javier Zanetti 2.0. In Premier League è lo straniero con più presenze di tutti al Chelsea, 508, il sesto in assoluto dei Blues. Ha ereditato la fascia da due leggende come Terry e Lampard, nonché vinto tutti i titoli possibili: dalla Premier League 2016/17 senza mai saltare un minuto alla Champions League fino all’Europa League e al Mondiale per Club più i vari trofei nazionali. Maniacale nel suo lavoro e super professionista con tanto di yoga, dieta, stretching e bagni di ghiaccio nella sua scheda quotidiana. Non solo, si è anche preso un corso ad Harvard di Media e spettacolo. Insomma, il professionista perfetto e vincente per Inzaghi.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi