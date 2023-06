Italia-Norvegia (0-1), pagelle: Bellanova uguale Bella-corsa − CdS

L’Italia Under 21 è uscita amaramente dall’Europeo di categoria ai gironi. Fatale la sconfitta ieri sera contro la Norvegia per 0-1. In pagella, Raoul Bellanova tra i migliori

PAGELLE − Pessima Italia under 21, che lascia anzitempo l’Europeo dopo la sconfitta contro la Norvegia per 0-1 con rete di Botheim. Due sconfitte su tre per la Nazionale di Nicolato e dritta a casa. Amarezza. Tra i migliori della partita ancora Bellanova, che esce comunque in maniera positiva da questo torneo. Dopo l’MVP contro la Svizzera, l’interista si ripete. Prende il 6 pieno, massimo voto per gli azzurri. Ribattezzato Bella-corsa, mette in difficoltà la retroguardia nordica, ma pecca un po’ nei cross. Meglio giocarla bassa piuttosto che alta contro i giganti norvegesi.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi