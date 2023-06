Gagliardini-Monza si può! Ultime ore di Inter insieme ad un altro − TS

Roberto Gagliardini è pronto a salutare l’Inter, il Monza è sullo sfondo. Il centrocampista non sarà da solo in queste sue ultime ore da giocatore nerazzurro

ADDII − Tra poche ore l’avventura di Gagliardini all’Inter potrà dirsi definitivamente conclusa. Il centrocampista lascerà a zero il club meneghino. Ma per lui pronta già un’altra squadra di Serie A. Infatti, il Monza di Galliani è in pressing sul giocatore, tant’è che il suo agente Beppe Riso è stato già contattato. Per lui possibile ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Parti ancora comunque lontane col giocatore che si è preso del tempo. Ma il matrimonio ha buone chance di realizzazione. L’altro interista pronto a dire addio a zero è Danilo D’Ambrosio. Il difensore campano non rinnoverà con la Beneamata e lascerà dopo 284 presenze e 21 gol realizzati.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna