Thuram all’Inter: oggi l’ufficialità. Numero maglia? Un’ipotesi − CdS

Marcus Thuram oggi dirà ufficialmente sì all’Inter. In mattinata le visite mediche, per poi firmare in serata il suo contratto quinquennale. Sul numero di maglia, vige una terza opzione

PRIMO ACQUISTO − È il “T Day“. Thuram è sbarcato in Italia. In mattinata previste le visite mediche del giocatore francese con l’Inter, poi l’idoneità e in serata le firme sul contratto. Thuram si legherà al nerazzurro per cinque stagioni con ingaggio pari a 6 milioni di euro. Praticamente le stesse cifre di Edin Dzeko, ma col vantaggio del Decreto Crescita da poter sfruttare. Il figlio d’arte, soffiato al Milan, diventerà il primo acquisto dell’Inter in vista della prossima stagione. Poi toccherà ad Azpilicueta (vedi articolo). Si ragiona anche sul numero di maglia che l’ex Borussia Monchengladbach prenderà. La 10, numero che aveva in Germania, è del capitano Lautaro Martinez. Quanto alla 9, visto l’addio di Dzeko, sarebbe libera ma a sua volta potrebbe essere tenuta in sospeso per consegnarla a Romelu Lukaku, che lo scorso anno si è dovuto accontentare della 90. Dunque, resta viva una terza opzione: la numero 26. Ossia lo stesso che veste in Nazionale.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno