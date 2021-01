Suning, trattativa in corso con BcPartners: oggi cda straordinario

Conte Zhang Suning Inter

Suning come ormai noto e confermato anche ieri dalle parole dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta, valute alcune possibilità e per il bene per l’Inter (vedi QUI). Oggi in programma un cda straordinario per definire il futuro.

CDA STRAORDINARIO – Suning, secondo quanto riportato oggi da “Sportmediaset”, sarebbe in trattativa con il fondo “BcPartners”, che a sua volta ha già avviato diverse analisi dei conti. Si lavora in particolare sul reale valore della società, sul prezzo e sulle quote da rilevare. Oggi l’Inter tornerà a lavoro non solo sul campo: previsto un cda straordinario con il presidente Steven Zhang collegato in videoconferenza dalla Cina per fare il punto della situazione in merito alla frenata economica e degli investimenti. Di questo e di altri nuovi possibili fondi interessati al club si discuterà nel cda di oggi. Sul campo però la squadra allenata da Antonio Conte però dovrà restare concentrata in campionato dove ad attenderla ci sarà la Juventus campione d’Italia.