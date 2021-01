Inter, anche con la Fiorentina tanti tiri creati: troppi sprechi in attacco

Fiorentina-Inter conferma ancora una volta una tendenza tecnica degli uomini di Conte. La squadra crea molto, ma concretizza poco.

SOVRABBONDANZA – Chiunque abbia visto Fiorentina-Inter di Coppa Italia ha in testa quante occasioni da rete abbiano sprecato i nerazzurri. Gli uomini di Conte in totale hanno prodotto 22 tiri. Di cui ben 11 indirizzati nello specchio della porta. Un numero rilevante. Troppo per una squadra che ha vinto trovando il gol del 2-1 al minuto 119.

TENDENZA CRONICA – La sfida di Coppa Italia conferma quella che è una tendenza tecnica che si è vista in tutta la stagione. L’Inter in attacco gioca e crea. Tanto, praticamente sempre. Non a caso parliamo del miglior attacco della Serie A e del quarto per tiri totali prodotti. Il problema è appunto la capacità effettiva di convertire questi tiri in reti. Un deficit non sempre legato a sfortuna o miracoli dei portieri avversari. Spesso gli errori sono colpa dei giocatori di Conte, che per sufficienza, scarsa concentrazione, errori tecnici anche clamorosi o chissà che altro mancano opportunità totalmente alla loro portata.

PUNTI DI SVOLTA – Un problema non banale, anche se appunto la squadra crea tanto e questo è sempre un fattore positivo. Un problema perché spesso finisce per condizionare l’andamento delle partite. Fiorentina-Inter ne è un esempio. Prendendo solo un caso, Lautaro Martinez fallisce un’occasione solo e smarcato in area piccola. Un’opportunità tanto semplice da scadere nel banale. Non solo per un attaccante. Un gol avrebbe portato la gara sul 2-0, facendo evitare magari i supplementari. Un semplice caso dei tanti, anzi troppi visti in tutta la stagione. Che sono già costati problemi sensibili. E punti.