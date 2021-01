Terracciano si esalta contro l’Inter, in Coppa Italia seconda prova super

Condividi questo articolo

Pietro Terracciano Inter-Fiorentina

In Fiorentina-Inter il secondo portiere viola Terracciano è stato grande protagonista con le sue parate. Coi nerazzurri non è la prima volta.

PROTAGONISTA A SORPRESA – In Fiorentina-Inter l‘attacco nerazzurro si è scontrato contro il secondo portiere viola, che però non ha fatto assolutamente rimpiangere il titolare. Terracciano, al netto dell’azione del rigore in cui ha responsabilità, ha messo una pezza importante alle lacune difensive dei suoi. Gli uomini di Conte hanno prodotto 11 tiri nello specchio della porta. Di questi il portiere ne ha parati ben 7. Tenendo di fatto la gara aperta fino all’ultimo minuto. Dei supplementari.

SECONDA VOLTA – Tutto questo ai tifosi dell’Inter potrebbe risultare familiare. E non per la solita sensazione generale che il portiere avversario faccia il fenomeno proprio quando vede nerazzurro. Proprio per Terracciano nello specifico. Il secondo portiere della Fiorentina infatti ha già fornito una prova di livello proprio contro gli uomini di Conte. Nel secondo incrocio in Serie A della scorsa stagione. Tanto da essere il migliore dei viola. La cosa curiosa è che anche a luglio si era prodotto nello stesso numero di parate, 7. Fanno 14 in due incroci con l’Inter. Una sfida che evidentemente lo galvanizza.