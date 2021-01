Marotta: «Cessione Inter? Suning valuta nell’interesse del club»

Beppe Marotta Inter

Marotta prima di Fiorentina-Inter ai microfoni della “Rai” ha parlato della possibile cessione dell’Inter da parte Suning e della sfida di oggi.

LA SFIDA – Marotta su Sky parla della sfida di oggi: «La Fiorentina è un avversario difficile però abbiamo la possibilità di giocare un nuovo derby e questo significa dare il massimo».

CESSIONE SUNING – Marotta spiega le voci legate a Suning e la possibile cessione dell’Inter: «Cessione delle quote? Suning sta valutando le opportunità nell’interesse del club e nel rispetto del blasone storico del club. Detto questo il club da me rappresentato sa di agire in un contesto societario molto solido, in un’area tecnica molto compatta e quindi queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono distrarre oggi».