Spadafora su partite in chiaro: “No accordo ma contatti. Fiducioso che…”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile trasmissione delle partite del campionato di Serie A in chiaro

ACCORDO – Queste le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora riportate da “Il Giornale” sulla possibile trasmissione delle partite del campionato di Serie A in chiaro. «Non abbiamo ancora chiuso un accordo ma abbiamo raccolto diverse disponibilità e sono in corso tuttora contatti anche con Mediaset (per trasmettere partite in chiaro, ndr) e con le altre realtà televisive. Sono però molto fiducioso che si riuscirà a mettere tutti d’accordo e a rispettare i diritti acquisiti dagli abbonati del broadcaster che hanno vinto la gara dei diritti televisivi, ma anche di offrire a tutti gli italiani delle immagini importanti in un momento così difficile».