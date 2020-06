VIDEO – Vidal, voci sull’Inter lontane: sblocca Maiorca-Barcellona al 1′!

Condividi questo articolo

Vidal protagonista nel trionfo del Barcellona capolista a Maiorca. Il cileno, periodicamente accostato all’Inter, ha sbloccato la partita dopo dopo un solo minuto di gioco con un gol di testa

SUBITO IN GOL – Arturo Vidal non perde il vizio del gol. Il centrocampista tanto voluto da Antonio Conte all’Inter nelle ultime due sessioni di mercato ha infatti aperto le marcature in Maiorca-Barcellona, gara terminata 0-4. Il cileno ha approfittato della maglia da titolare concessa da Quique Setién e ha segnato di testa, colpendo in tuffo dopo un bell’inserimento su cross di Jordi Alba. C’è quindi la firma di Vidal sulla ripresa del campionato del Barcellona, che consolida la vetta in attesa del Real Madrid. Di seguito il video pubblicato dall’account YouTube ufficiale de “La Liga Santander”.