Skriniar resta all’Inter, Zhang ha mantenuto la promessa fatta Inzaghi

Zhang, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, alla chiusura del mercato ha mantenuto la promessa fatta a mister Simone Inzaghi, cioè quella di tenere Milan Skriniar e tutti gli altri top della squadra. Inoltre, ha anche dato l’OK per Francesco Acerbi.

PROMESSA MANTENUTA – Alla fine ha vinto Simone Inzaghi, e probabilmente anche lo stesso Milan Skriniar non ha mai pensato di voler andare via. Steven Zhang è stato convinto dal tecnico e dalla sua dirigenza, ma soprattutto ha mantenuto la promessa fatta al tecnico. Sì, perché l’Inter oltre a non aver venduto il difensore slovacco, ha mantenuto comunque tutti i top in squadra. A differenza di altre società come Juventus e Napoli che hanno ceduto pedine importanti. Inoltre, il numero uno di Viale della Liberazione ha già dato il via libera per portare avanti i discorsi relativi ai rinnovi di contratto di Skriniar e Stefan De Vrij. L’Inter ha perso Ivan Perisic, è vero, ma ha fatto il possibile per convincerlo a restare. Il presidente ha puntato su prestiti o parametri zero, ma si è fidato dei suoi dirigenti e dell’allenatore. Lo hanno convinto a non mettere subito insieme i 60-80 milioni di saldo attivo richiesti per il mercato 2022-23 perché altrimenti la squadra sarebbe stata indebolita. E alla fine ha detto di sì anche all’arrivo di Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti