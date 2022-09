Inter, andamento dei prestiti: Radu e Stankovic, altro turno da dimenticare

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In negativo, loro malgrado, per quanto riguarda Radu e Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Turno infrasettimanale molto amaro per gran parte dei giocatori dell’Inter attualmente in prestito. A cominciare da Andrei Radu, che incontra proprio l’ex squadra (vedi video). Ritorno a San Siro da dimenticare per il rumeno. Lautaro Martinez e compagni obbligano il portiere della Cremonese a girarsi ben tre volte a raccogliere il pallone in fondo alla rete. E ancora peggio va a Filip Stankovic. Dopo la vittoria di domenica, il suo Volendam naufraga in casa del PSV Eindhoven. Il figlio d’arte, nonostante 6 parate decisive, subisce la bellezza di sette gol. Per il resto, l’unica cosa da segnalare è la prima da titolare per Valentino Lazaro. Un esordio amaro, nella sconfitta del Torino in casa dell’Atalanta, aggravata dal rigore del 3-1 finale, causato proprio dall’austriaco. Dal prossimo weekend, monitoreremo anche le prestazioni di Eddie Salcedo e di Lucien Agoumé. Negli ultimi istanti del calciomercato, l’attaccante classe 2001 è passato in prestito al Bari, in Serie B. Il centrocampista francese torna invece in Ligue 1, in prestito al Troyes.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Milan 0-0: titolare, sostituito all’84’

STEFANO SENSI (C) – Roma-Monza 3-0: titolare, sostituito all’84’

ANDREI RADU (P) – Inter-Cremonese 3-1: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

VALENTINO LAZARO (C) – Atalanta-Torino 3-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Verona 1-1: titolare, sostituito all’83’

LORENZO PIROLA (D) – Bologna-Salernitana 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – PSV-Volendam 7-1: titolare, 90′ in campo, 7 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – PSV-Volendam 7-1: in panchina

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ Alkmaar-NEC Nijmegen 1-1: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Gent 0-1: in panchina, subentra all’83’