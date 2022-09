VIDEO – Bologna-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Salernitana, posticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



AVANTI PIANO – Bologna-Salernitana 1-1 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Il Bologna vede sfumare nel finale quella che sarebbe stata la prima vittoria in questo campionato. Al 22′ Salernitana vicinissima al gol, con Lassana Coulibaly che sfrutta un errore di Gary Medel e crossa per Boulaye Dia che liscia complice un tocco decisivo di Adama Soumaoro. Nei rossoblù il più attivo è Nicola Sansone, che al 41′ ha una chance enorme su assurdo retropassaggio di Dia ma calcia addosso a Luigi Sepe. I gol arrivano nella ripresa, con un rigore a sbloccare la situazione: su suggerimento in profondità per Sansone Norbert Gyombér sbaglia l’intervento e lo colpisce. Dagli undici metri freddissimo come al solito Marko Arnautovic, 1-0 al 52′. Terzo gol per l’austriaco, l’unico giocatore del Bologna a segno in questa Serie A finora. La Salernitana però non demorde e resta in partita, con Davide Nicola che azzecca la mossa Antonio Candreva dalla panchina. A tre minuti dal 90′ un sinistro dell’ex Inter non è trattenuto da Lukasz Skorupski, irrompe Dia e firma il pareggio.

Video con gli highlights di Bologna-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.