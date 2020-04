Serie A, nuova ipotesi: prima Coppa Italia e Napoli-Inter. Ok da tutti

La FIGC (qui le parole di Gravina) sta valutando molte ipotesi per la ripresa della Serie A dopo la fase 1 dell’emergenza Coronavirus. In serata, secondo quanto riporta “Repubblica”, starebbe prendendo piede una nuova opzione. Napoli-Inter di Coppa Italia anticipa il campionato?

NUOVA IPOTESI – Sono giorni intensi in Lega Serie A e ai vertici per decidere modalità e tempi per la ripresa del campionato. Una nuova ipotesi sembra incontrare il favore di tutti: ripartire recuperando le semifinali di Coppa Italia Napoli-Inter e Juventus-Milan, inizialmente in programma a inizio marzo. Questa scelta piacerebbe alla politica che avrebbe i primi eventi dopo il lockdown sulla Rai e permetterebbe di guadagnare tempo per il campionato. Le semifinali potrebbero addirittura essere seguite dalla finale o dal recupero della 25esima giornata, rimasta incompleta.