Commisso: “Chiesa può partire, ma offerta giusta! Castrovilli resta”. Inter?

Condividi questo articolo

Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli ai microfoni di “Telelombardia”. Il Presidente della Fiorentina apre alla cessione dell’attaccante (qui le parole di Renzi), con l’Inter in prima fila. Sarà più difficile, invece, per il centrocampista italiano. Di seguito le sue dichiarazioni

TRATTATIVE DIVERSE – Rocco Commisso e i trattamenti diversi per i due gioielli, entrambi accostati all’Inter: «Voglio che la Fiorentina diventi come Milan, Inter e Juve, club in cui i giocatori vogliono restare: è il mio obiettivo. Castrovilli? Ha un contratto lungo, sicuramente resta. Chiesa? L’ho tenuto la scorsa estate, possiamo pure accontentarlo se arriva l’offerta giusta… Ma non se ne è discusso in questi mesi, la situazione di Firenze è cambiata agli occhi di Chiesa e di tutti: vogliamo fare una squadra forte».

Fonte: Calcio News 24