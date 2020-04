Gravina sulla ripartenza: “Lavoriamo senza sosta! La cosa fondamentale…”

Gravina, nel corso dell’ultimo confronto con la Commissione medica della FIGC per stabilire le linee guida del protocollo per la ripartenza (vedi articolo), ha ribadito gli obiettivi. Di seguito le dichiarazioni del presidente federale riportate dal sito della FIGC

LAVORI IN CORSO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ribadisce gli obiettivi il vista della ripartenza dell’attività agonistica: «Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale in questa fase mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l’attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via».