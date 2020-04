Nocerino non ha dubbi: “Conte mi fa impazzire! Ha cambiato l’Inter”

Nocerino esprime grande ammirazione per Antonio Conte. Secondo l’ex centrocampista del Milan, il tecnico ha avuto un ottimo impatto sull’Inter in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Bianconera”

FONTE DI ISPIRAZIONE – Antonio Nocerino elogia Antonio Conte: «A chi ti ispiri come allenatore? Io ne ho avuti tanti che erano allenatori che insegnano, come Zeman e Ranieri. Oggi l’allenatore è molto più gestore, non è più insegnante come qualche anno fa. Io però vado matto per Conte, mi fa impazzire. L’ho visto, lo osservo, lo guardo. E poi le sue squadre hanno un’identità. In un mese capisci che una squadra è di Conte – dice Nocerino -. Poi mi piacciono molto anche Inzaghi e De Zerbi. Allegri? Sicuramente mi ha dato tantissimo, lo stimo, ma a me piace tantissimo Conte. È venuto all’Inter e ha trasformato la squadra, alla Juve ha fatto lo stesso, con lui è diventata una macchina da guerra. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Purtroppo quando sono arrivato in prima squadra la società non era quella di adesso. A mio avviso è uno dei migliori, è un allenatore passionale, che trasmette tanto. Forse Gattuso è un po’ come lui».