Serie A, la classifica aggiornata dopo la 23ª giornata: Inter, +5 sulla quinta

Si è appena conclusa la ventitreesima giornata di Serie A, con il pareggio per 2-2 fra Torino e Cremonese (vedi articolo): in classifica sposta pochissimo. Per l’Inter consolidato il secondo posto sabato, cinque i punti di margine per la qualificazione alla prossima Champions League.

SERIE A 2022-2023 – 23ª GIORNATA

Sassuolo-Napoli 0-2 12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

Sampdoria-Bologna 1-2 27′ Soriano, 68′ rig. Sabiri (S), 90′ Orsolini

Monza-Milan 0-1 31′ Messias

Inter-Udinese 3-1 20′ rig. Lukaku, 43′ Lovric (U), 73′ Mkhitaryan, 89′ Lautaro Martinez

Atalanta-Lecce 1-2 4′ Ceesay, 74′ Blin, 87′ Hojlund (A)

Fiorentina-Empoli 1-1 29′ Cambiaghi (E), 85′ Cabral

Salernitana-Lazio 0-2 60′, 69′ rig. Immobile

Spezia-Juventus 0-2 32′ Kean, 66′ Di Maria

Roma-Verona 1-0 45′ Solbakken

Torino-Cremonese 2-2 41′ rig. Sanabria, 54′ Tsadjout (C), 75′ Valeri (C), 79′ Singo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 62

Inter 47

Roma 44

Milan 44

Lazio 42

Atalanta 41

Juventus 32 (-15)

Bologna 32

Torino 31

Udinese 30

Monza 29

Empoli 28

Lecce 27

Fiorentina 25

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9

PROSSIMO TURNO

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE A

Empoli-Napoli sabato 25 febbraio ore 18

Lecce-Sassuolo sabato 25 febbraio ore 20.45

Bologna-Inter domenica 26 febbraio ore 12.30

Salernitana-Monza domenica 26 febbraio ore 15

Udinese-Spezia domenica 26 febbraio ore 18

Milan-Atalanta domenica 26 febbraio ore 20.45

Verona-Fiorentina lunedì 27 febbraio ore 18.30

Lazio-Sampdoria lunedì 27 febbraio ore 20.45

Cremonese-Roma martedì 28 febbraio ore 18.30

Juventus-Torino martedì 28 febbraio ore 20.45