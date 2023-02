Cassano: «Inter, dopo l’Udinese no ottimismo! Inzaghi non gli dà niente»

Cassano critico nei confronti dell’Inter, che ha battuto 3-1 l’Udinese in campionato. L’ex giocatore poi si scaglia contro Inzaghi, reo – a detta sua – di non dare nulla alla squadra

MALE − Antonio Cassano alla Bobo Tv non convinto della vittoria dell’Inter di sabato: «Primo tempo indegno, secondo attaccavi tu attaccavo io. Una squadra forte come l’Inter deve chiudere la partita, ha fatto una bruttissima partita. L’Udinese ci sta che faccia una partita del genere. Partita bruttissima nel primo tempo, la ripresa poi al livello di idee e di gioco è stata peggio. Mi aspettavo qualche input da Inzaghi. Inter inaffidabile dietro, era una squadra lunghissima. Confusa e poco. L’Udinese poteva fare gol sempre. Inzaghi non gli dà niente, non gli dà né testa né coda. L’Inter non può pensare di vincere Coppa Italia e Supercoppa. Quest’anno un massacro. Non sono ottimista dopo la partita contro l’Udinese».