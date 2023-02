Delio Rossi su Inzaghi: «A me stava simpatico, ma non lo facevo giocare»

Simone Inzaghi, prima di essere allenatore, è stato anche calciatore. Ha vissuto un’esperienza longeva alla Lazio, uno dei suoi tecnici è stato proprio Delio Rossi. Il suo ex mister ha detto questo su TMW Radio.

SIMPATIE – Nelle prossime settimane Simone Inzaghi si gioca la stagione, questa volta però da allenatore dell’Inter. Nella sua vita il piacentino è stato anche calciatore, protagonista di un’esperienza molto lunga vissuta alla Lazio. Uno dei suoi tecnici, Delio Rossi, ha parlato così su TMW Radio: «Sicuramente noi siamo persone, nel momento che facciamo gli allenatori. Ci sono giocatori con cui si è più inclini a costruire un bel rapporto. Il mio esempio è Simone Inzaghi, gli volevo bene ed era una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto. Nonostante questo con me non ha mai giocato, non lo mettevo mai. Il discorso padre-figlio tra allenatore e calciatore non esiste, tu mister sei superiore di status, perciò non c’è rapporto paritario».