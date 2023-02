Conceicao: «Vivo male le sconfitte e poco le vittorie! Inter? Dimentico…»

Conceicao ha parlato ai microfoni della Uefa in merito al suo modo di vivere le partite da allenatore. Tra poche ore il suo Porto affronterà l’Inter, squadra in cui il tecnico ha militato da giocatore

MOLTO PARTECIPE − Conceicao vive a pieno le partite: «Vivo molto male con le sconfitte e vivo molto poco con le vittorie, in primis con me stesso, penso sempre che le persone abbiano qualcosa in più da dare, spesso non sono adeguatamente pungenti per farlo accadere. Ma sento ogni momento della squadra e ogni volta che facciamo un goal è come se fossi io a segnare. Vivo in modo molto appassionato ogni momento della partita, dell’allenamento, della mia giornata oggi al club».

CONCENTRAZIONE − Conceicao va al di là dell’ex essere un ex Inter: «Quando arriva il momento del gioco, dimentico completamente da dove vengo, qual è il mio background. È totale attenzione al campo. Io come allenatore e i giocatori come giocatori, per raggiungere il successo indipendentemente dall’avversario».